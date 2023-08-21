Ушел из жизни директор баскетбольного клуба «Новосибирск» Сергей Бабков

Не стало экс-игрока, тренера сборной России по баскетболу и директора баскетбольного клуба «Новосибирск» Сергея Бабкова.

На 57-м году жизни скоропостижно скончался легендарный Сергей Бабков, который последние годы был директором БК «Новосибирск». Трагическую новость сообщил ФК «Новосибирск» сегодня, 21 августа.

В свое время Бабков играл на позиции атакующего защитника. Его карьера началась в барнаульском «Буревестнике». В дальнейшем он выступал за свердловский СКА, московский ЦСКА, «Сибирьтелеком-Локомотив», немецкий «Трир», испанские «Уникаху» и «Ховентут». Бабков завершил карьеру в новосибирском «Локомотиве».

Спустя некоторое время он работал с национальной командой. Кроме того, Бабков тренировал «Спартак-Приморье» и «Локомотив». На пост гендиректора БК «Новосибирск» он был назначен в 2011 году. Он считается главным снайпером российской сборной 90-х. У Бабкова остались жена, сын и дочь.

Как ранее писал Сиб.фм, хоккеист Вячеслав Основин покидает клуб Новосибирска «Сибирь».