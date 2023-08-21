В Новосибирске кутежники устроили погром и рассекли бровь сотруднице сауны

Компания из мужчины и двух женщин устроила погром в одной из саун Новосибирска.

В сауне, расположенной на улице Есенина, отдыхали мужчина и две женщины, которые в какой-то момент начали крушить все подряд. Об этом сообщает пресс-служба АБ «Гвардия».

На место пришлось выехать наряду ГБР. На месте выяснилось, что находившиеся не в трезвом состоянии гости разбили мобильный телефон администратора, служебный стационарный телефон. Кроме того, отдыхающие открыто украли из холодильника пиво, после чего употребили напиток.

«Пытавшуюся вразумить распоясавшихся гостей сотрудницу сауны они попросту избили, рассекли бровь», — отметили в пресс-службе.

Известно, что инцидент случился глубокой ночью 19 августа. Прибывший на место наряд ГБР скрутил дебоширов. После этого всех их передали правоохранителям.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске собирают деньги семье 3-летнего мальчика, погибшего в жутком ДТП.