Житель Новосибирска устроил погром в караоке из-за отказа в посещении

Скандал произошёл в конце прошлой недели в караоке-клубе «Какао» в Новосибирске: мужчина сильно обиделся, что его туда не пустили. Замять конфликт удалось супруге посетителя.

Мужчина устроил дебош в караоке-клубе «Какао» на Красном проспекте около 22.00 в прошлый четверг, 17 августа. Это произошло после того, как его не пустили в ночное заведение.

«Мужчина был в сильном алкогольном опьянении. Видимо, недовольный запретом он выбил ногой стеклопакет из двери. Охранник вызвал сотрудников Росгвардии, — рассказал Сиб.фм очевидец Иван Фролов. – Когда приехала Росгвардия, мужчина переключился на них. Начал оскорблять матерными словами. Росгвардейцы пытались его угомонить, но мужчина в алкогольном опьянении не реагировал. Тогда они его повалили на землю, и надели на него наручники».

Спасала дебошира эффектная блондинка с букетом роз. При этом мужчина оскорблял сотрудников Росгвардии.

«Надел свою каску! Иди на СВО! Что ты мне сделаешь? Ты — дура!»

- тут же переключается дебошир на свою спутницу, у которой обмотана рука, как после перелома.

Девушке, которая пыталась увести своего избранника, тоже досталось от спутника. Администрация клуба написала заявление на буйного посетителя. Чтобы замять конфликт супруга дебошира заплатила прямо на месте за разбитый стеклопакет двери 30 000 рублей. Тем не менее, после этого мужчину посадили в патрульный автомобиль и увезли, видимо, в отдел полиции.

Также напомним, что в конце прошлого года разразился скандал после того, как двух мужчин в военной форме не пустили в бар «Бункер». Мобилизованные заявили об ущемлении их прав и о дискредитации ВС России.