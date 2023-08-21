В Новосибирске проверяют факт нахождения подростков на железнодорожных путях в Искитиме

В Новосибирске сотрудники транспортной полиции устанавливают обстоятельства нахождения подростков на железнодорожных путях в Искитиме.

В областном центре транспортные полицейские занимаются проверкой факта пребывания несовершеннолетних на железнодорожных путях. Об этом сообщила пресс-служба Транспортной полиции Сибири.

Согласно имеющимся сведениям, несовершеннолетние не соблюдали правила безопасного поведения на железнодорожных путях в районе станции Совхоз Бердский. В Сети появилась соответствующая публикация. Транспортные полицейские в настоящее время проводят процессуальную проверку.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске кутежники устроили погром и рассекли бровь сотруднице сауны. Произошло это ночью 19 августа на улице Есенина. Дебоширы крушили все вокруг и в итоге были задержаны прибывшим на место нарядом ГБР. Мужчину и двух женщин передали полицейским.