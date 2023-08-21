В Новосибирске ранее судимый мужчина получил новый срок за побег из колонии

Совершивший побег из колонии-поселения в Ленинском районе Новосибирска 47-летний мужчина получил новый срок.

Ранее судимого мужчину Ленинский районный суд признал виновным по ч. 1 ст. 313 УК РФ. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно имеющейся информации, 21 апреля текущего года гражданин порвал сетку карантинного отделения в исправительной колонии и бежал. При этом он отбывал там наказание пятый день. Спустя девять часов после побега осужденного удалось задержать. Произошло это в Дзержинском районе Новосибирска.

Со слов совершившего побег мужчины, он решился на такой шаг, поскольку хотел увидеться с дочерью в селе Ордынского района региона. В итоге виновному было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 7 месяцев. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске начали судить мигранта за поджог 10 элитных иномарок.