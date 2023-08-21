В Новосибирске с 22 августа закроют движение автотранспорта от Выборной до границы города

В Новосибирске было принято решение о закрытии движения автомобильного транспорта от ул. Выборной до границы города.

Временное ограничение будет действовать в период с 22 августа по 12 сентября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска. Отмечается, что объезд возможен через ул. Первомайскую, ул. Эйхе.

Причиной введения ограничения стали работы по устранению повреждений покрытия проезжей части. Этой информацией поделились в МКУ «УДС». Специалисты уже оградили места производства дорожных работ. Автолюбителей призвали быть внимательными, не игнорировать информационные щиты и знаки, а также придерживаться ПДД.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске сужают две центральные улицы из-за ремонта теплотрассы. Ремонтными работами занимаются специалисты ООО «НТСК». До 12 сентября на улице Чаплыгина в районе дома № 65 проезжую часть сузят на четыре метра, а на ул. Октябрьской в районе дома № 34 — на пять.