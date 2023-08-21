В Новосибирске стали известны подробности гибели 3-летнего мальчика в ДТП

20 августа трехлетний малыш погиб под колесами автомобиля на улице Тюленина в Новосибирске.

В воскресенье, 20 августа, в микрорайоне Родники Новосибирска произошла трагедия: трехлетний мальчик выбежал на дорогу во дворе дома по адресу Тюленина 20/1 и мгновенно попал под колеса проезжавшей машины. Очевидцы рассказали Сиб.фм подробности ДТП.

По предварительным сведениям, мальчик был из многодетной семьи. Вечером в воскресенье с ним гуляла 12-летняя сестра. Мама детей была дома с самым младшим ребенком. Отмечается, что отец семьи находится сейчас на СВО.

Момент наезда иномарки на ребенка попал на камеру, установленную на крыше соседнего дома. Видно, как ребенок вырвался от сестры и внезапно выбежал на дорогу, где споткнулся и на него наехала иномарка. За рулем машины был молодой мужчина в шортах. Прохожие вызвали скорую помощь, однако ребенок был в тяжелом состоянии и спасти его не удалось.

Напомним, 20 августа в Новосибирске произошло еще одно смертельное ДТП: на Красном проспекте погибла пешеход 2000 года рождения.