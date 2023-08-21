В Новосибирске суд отменил экс-директору «Красного факела» Кулябину домашний арест

Центральный районный суд вновь рассмотрел вопрос об изменении бывшему директору театра «Красный факел» Александру Кулябину, обвиняемому в растрате, меры пресечения.

Выйти из-под домашнего ареста обвиняемый в растрате Александр Кулябин пытается с весны этого года. Продление меры пресечения в Центральном районном суде рассматривали и сегодня, 21 августа.

«Постановлением суда от 21.08.2023 в отношении Кулябина А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, мера пресечения изменена с домашнего ареста на запрет определенных действий», — сообщили в Центральном районном суде.

Бывшему директору «Красного факела» запрещено пользоваться интернетом, отправлять письма, посещать массовые мероприятия, а после 22.00 он должен находиться дома.

Напомним, Кулябина-старшего обвиняют в растрате более 1,8 млн. рублей, которые, по версии следствия, он мог незаконно передать своему сыну — режиссеру Тимофею Кулябину — в качестве премии. Кулябин-младший выпустил на свет много ярких постановок, но в 2021 году негативно высказался об СВО, а позже покинул страну.