В Новосибирске ученые создают препарат против рака на основе аденовируса

В Новосибирске разработкой препарата против рака на основе аденовируса занимаются специалисты под руководством известного вирусолога Сергея Нетесова.

Ученые в настоящее время проводят доклинические испытания штамма аденовируса 6-го серотипа, который в дальнейшем может стать новым препаратом для терапии рака. Об этом сообщил BFM-Новосибирск вирусолог, заведующий лабораторией НГУ Сергей Нетесов.

Испытания проходят в одном из институтов ФМБА в российской столице и Петербурге. По словам Нетесова, далее предстоит получить разрешение на клинические испытания для лечения ряда видов рака посредством вируса. Он подчеркнул, что команда специалистов задействована в разработке необходимого штамма путем ослабления исходного штамма аденовируса.

Кроме того, как отметил Нетесов в рамках проходящего в Новосибирском Академгородке накануне открытия «Технопрома-2023» пресс-тура, исследователи вставляют в штамм гены, приводящие к усилению противоракового иммунитета. Вирусолог заявил, что пока еще рано говорить о том, против каких видов рака онколитический вирус будет демонстрировать эффективность. Ожидается, что речь пойдет в том числе о раке печени.

«В создании таких препаратов одной из важнейших задач является разработка тестов, которые позволят определять, в отношении какого вида злокачественных новообразований вирус эффективен», — добавил Нетесов.

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