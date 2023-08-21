В Новосибирске юрист Сапожникова рассказала об условиях для введения всеобщей мобилизации

Новосибирский специалист описала комплекс мер, предусмотренных законом на случай всеобщей мобилизации.
Мобилизация — комплекс мероприятий по переводу экономики Российской Федерации, субъектов и муниципальных образований. Кроме того, проводятся действия по переводу органов государственной власти, местного самоуправления и организаций на работу в условиях военного времени, переводу ВС РФ, других войск, воинских формирований, органов и специальных формирований на организацию и состав военного времени, объяснила Сиб.фм юрист из Новосибирска Марина Сапожникова.
Специалист добавила, что всеобщую мобилизацию могут объявить, как вместе с военным положением, так и отдельно от него. Военное положение в стране объявляется президентским указом, этот документ должен одобрить Совет Федерации. Для объявления мобилизации достаточно решения президента, о котором он должен сообщить парламенту.
«Призыву на действительную военную службу в случае объявления всеобщей мобилизации подлежат граждане России, пребывающие в запасе. При этом могут быть мобилизованы и женщины, имеющие образование в ряде сфер, в том числе связи, информационных технологий, медицины, полиграфии, картографии, оптики, геодезии и метеорологии», — уточнила она.
Собеседница отметила, что мобилизации не подлежат лица, которые имеют неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления. Отсрочкой от мобилизации могут воспользоваться граждане, признанные временно негодными к службе по состоянию здоровья, занятые постоянным уходом за родственниками, имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет.
«Также с военной службы имеют право уйти женщины, у которых есть дети до 16 лет или 22-недельная беременность. По закону, при объявлении мобилизации «граждане, подлежащие призыву на военную службу», должны явиться на сборные пункты в сроки, указанные в мобилизационных предписаниях, повестках и распоряжениях военных комиссариатов», — уточнила юрист.
Какие ограничения есть при всеобщей мобилизации
- Граждане должны предоставлять транспорт и другое имущество войскам, формированиям и государственным органам по их требованию.
- Состоящие на воинском учёте граждане не могут покинуть место жительства без специального разрешения.
- Организации не могут отказаться от оборонных контрактов.
- Также организации должны перейти на особый режим работы, в том числе разрабатывать мобилизационные планы и помогать военкоматам.
Как ранее писал Сиб.фм, мобилизация в России в 2023: будет или нет — комментарии военных экспертов.