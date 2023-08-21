В Новосибирске юрист Сапожникова рассказала об условиях для введения всеобщей мобилизации

Новосибирский специалист описала комплекс мер, предусмотренных законом на случай всеобщей мобилизации.

Мобилизация — комплекс мероприятий по переводу экономики Российской Федерации, субъектов и муниципальных образований. Кроме того, проводятся действия по переводу органов государственной власти, местного самоуправления и организаций на работу в условиях военного времени, переводу ВС РФ, других войск, воинских формирований, органов и специальных формирований на организацию и состав военного времени, объяснила Сиб.фм юрист из Новосибирска Марина Сапожникова.

Специалист добавила, что всеобщую мобилизацию могут объявить, как вместе с военным положением, так и отдельно от него. Военное положение в стране объявляется президентским указом, этот документ должен одобрить Совет Федерации. Для объявления мобилизации достаточно решения президента, о котором он должен сообщить парламенту.

«Призыву на действительную военную службу в случае объявления всеобщей мобилизации подлежат граждане России, пребывающие в запасе. При этом могут быть мобилизованы и женщины, имеющие образование в ряде сфер, в том числе связи, информационных технологий, медицины, полиграфии, картографии, оптики, геодезии и метеорологии», — уточнила она.

Собеседница отметила, что мобилизации не подлежат лица, которые имеют неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления. Отсрочкой от мобилизации могут воспользоваться граждане, признанные временно негодными к службе по состоянию здоровья, занятые постоянным уходом за родственниками, имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет.

«Также с военной службы имеют право уйти женщины, у которых есть дети до 16 лет или 22-недельная беременность. По закону, при объявлении мобилизации «граждане, подлежащие призыву на военную службу», должны явиться на сборные пункты в сроки, указанные в мобилизационных предписаниях, повестках и распоряжениях военных комиссариатов», — уточнила юрист.

Какие ограничения есть при всеобщей мобилизации

Граждане должны предоставлять транспорт и другое имущество войскам, формированиям и государственным органам по их требованию.

Состоящие на воинском учёте граждане не могут покинуть место жительства без специального разрешения.

Организации не могут отказаться от оборонных контрактов.

Также организации должны перейти на особый режим работы, в том числе разрабатывать мобилизационные планы и помогать военкоматам.

Как ранее писал Сиб.фм, мобилизация в России в 2023: будет или нет — комментарии военных экспертов.