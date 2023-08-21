В Новосибирской области директор кафе не заключал трудовой договор с работниками

В Новосибирской области прокуратура восстановила права работников общепита.

В Краснозерском районе Новосибирска работники одного из кафе работали без заключения трудового договора. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По данным ведомства, директор общепита был оштрафован на 10 тысяч рублей за уклонение от заключения трудового договора с работникам.

«С целью защиты нарушенных трудовых прав прокурор района обратился в суд с исковыми заявлениями об обязании работодателя заключить с работниками трудовые договоры в письменной форме. Суд исковые требования прокурора удовлетворил в полном объеме», — отметили в прокуратуре.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске прокуроры вернули деньги рабочим железобетонного цеха.