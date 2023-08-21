В Новосибирской области наградили работников здравоохранения, искусства, науки и образования

В торжественной церемонии вручения государственных наград РФ и Новосибирской области принял участие председатель Заксобрания региона Андрей Шимкив.

21 августа в большом зале Правительства Новосибирской области выдающиеся жители региона получили награды. Губернатор Андрей Травников обратился к собравшимся: «Очень приятно на каждой церемонии, где мы вручаем государственные и областные награды, слышать знакомые названия организаций и предприятий. И для меня очень важно знакомиться с людьми».

Награды получили труженики села, работники образования, здравоохранения, искусства и науки. Кроме того, на мероприятии вручили благодарности представителям различных отраслей народного хозяйства, законодательной и исполнительной власти, общественных организаций.

Андрей Шимкив от имени всех депутатов Заксобрания поздравил жителей Новосибирска.

«Это заслуга ваша и ваших коллективов, ваших семей. Вы прославляете не только Новосибирскую область, вы прославляете нашу страну. Надеюсь, что эти награды, которые вы получили сегодня, являются стимулом для дальнейшего развития», — подчеркнул Андрей Шимкив.

Он также напомнил, что несколько раз в году в большом зале Правительства области проходит такая торжественная церемония, но за ней стоит годы плодотворной работы.

«Я действительно убежден, что сильным, независимым государством нашу страну делают честные, порядочные, беззаветно преданные своему делу люди. Приятно находиться рядом с такими людьми, кто действительно заслужил свою награду, приятно, что мы можем пожать им руку и сказать искреннее спасибо», — заключил председатель.