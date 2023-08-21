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общество

В Новосибирской области наградили работников здравоохранения, искусства, науки и образования

Фото: zsnso.ru

В торжественной церемонии вручения государственных наград РФ и Новосибирской области принял участие председатель Заксобрания региона Андрей Шимкив.

21 августа в большом зале Правительства Новосибирской области выдающиеся жители региона получили награды. Губернатор Андрей Травников обратился к собравшимся: «Очень приятно на каждой церемонии, где мы вручаем государственные и областные награды, слышать знакомые названия организаций и предприятий. И для меня очень важно знакомиться с людьми».

Фото В Новосибирской области наградили работников здравоохранения, искусства, науки и образования 2

Награды получили труженики села, работники образования, здравоохранения, искусства и науки. Кроме того, на мероприятии вручили благодарности представителям различных отраслей народного хозяйства, законодательной и исполнительной власти, общественных организаций.

Андрей Шимкив от имени всех депутатов Заксобрания поздравил жителей Новосибирска.

Фото В Новосибирской области наградили работников здравоохранения, искусства, науки и образования 3

«Это заслуга ваша и ваших коллективов, ваших семей. Вы прославляете не только Новосибирскую область, вы прославляете нашу страну. Надеюсь, что эти награды, которые вы получили сегодня, являются стимулом для дальнейшего развития», — подчеркнул Андрей Шимкив.

Он также напомнил, что несколько раз в году в большом зале Правительства области проходит такая торжественная церемония, но за ней стоит годы плодотворной работы.

Фото В Новосибирской области наградили работников здравоохранения, искусства, науки и образования 4

«Я действительно убежден, что сильным, независимым государством нашу страну делают честные, порядочные, беззаветно преданные своему делу люди. Приятно находиться рядом с такими людьми, кто действительно заслужил свою награду, приятно, что мы можем пожать им руку и сказать искреннее спасибо», — заключил председатель.

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Диана Джафарова
журналист

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