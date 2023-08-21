В Новосибирской области зафиксирован рост продаж подержанных автомобилей

В Новосибирской области во втором летнем месяце 2023 года продали 74,75 тыс. подержанных автомобилей.

В июле минувшего года показатель был меньше на 20,6%. Об этом сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на пресс-службу агентства «Автостат».

За указанный период больше всего были востребованы в области машины Toyota. В регионе в прошлом месяце реализовали 19,3 тыс. автомобилей данного бренда. Показатель аналогичного периода 2022 года был на 29,3% меньше.

На второй сточке в плане объема продаж в области находится производитель Nissan. За минувший месяц на рынке Новосибирской области было продано 8,12 тыс. машин этого бренда. В июле 2022 года показатель был на 15,3% меньше.

Топ-3 рейтинга замыкает Honda. В июле автомобилей этого производителя в регионе продали 8,05 тыс. единиц. Показатель на 46,6% превышает цифры такого же периода прошлого года.

В Новосибирской области увеличились продажи машин с пробегом брендов Subaru, Mazda, Hyundai, Mitsubishi, Kia и Lexus. Что касается продаж подержанных автомобилей Lada, то в области они снизились на 5,4% — до 6,83 тыс. единиц.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске доля китайских авто на рынке выросла в пять раз.