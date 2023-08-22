Вирусолог из Новосибирска Нетёсов оценил риск распространения сибирской язвы

Академик РАН Сергей Нетёсов из Новосибирска пояснил, что возбудитель сибирской язвы — бактерия, а не вирус.

Последний случай заражения сибирской язвой произошёл в Воронежской области, где местный житель разделывал тушу больного животного. Губернатор региона ввёл в Панинском районе локальный режим ЧС, который будет действовать до 16 ноября. Кроме того, весной глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что два жителя республики заразились этой инфекцией. Летом стало известно о четырех заражённых в республике Тыва.

Корреспондент Сиб.фм связался с заведующим лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук НГУ, академиком РАН Сергеем Нетёсовым, чтобы выяснить, возможна ли пандемия сибирской язвы в России.

Сергей Нетёсов объяснил, что вирус сибирской язвы воздушно-капельным путем от животного к человеку, и от человека к человеку обычно не передается. Заражение происходит только через прямой контакт раны на теле человека с кровью зараженного животного, а также путём поедания сырого мяса больного.

«Скот не передаёт человеку эту инфекцию путем чихания, это человек сам заражается, когда забивает животное. Данная бактерия аэрозольно не передается, а только через контакт раны на теле с заражённой кровью», — пояснил Нетёсов.

Ученый объяснил, что если заразившийся человек в Воронежской области не продал это заражённое мясо другим людям, то опасности распространения болезни нет.

«А вот если он продал мясо, то да, действительно, ЧП. Нужно всех этих людей предупредить. Мясо это есть нельзя и даже трогать его незащищенными руками опасно», — отметил он.

Помимо этого, академик рассказал, что сибирская язва может появиться в различных источниках, так как бациллы очень долго сохраняются в виде спор в земле. Заразиться болезнью можно через контакт с поражённым мясом или через употребление сырого мяса, в результате чего бациллы попадают в желудок или кишечник.



Напомним, ВОЗ объявила о завершении пандемии COVID-19.