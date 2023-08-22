Что делать при всеобщей мобилизации: условия, законы и права

Ряд экспертов в области военного права склоняются к тому, что грядущей осенью будет объявлена вторая волна мобилизации и на этот раз всеобщая. Портал «Сиб.фм» публикует обновлённую информацию по этому непростому вопросу – проверьте свои военные билеты.

Что такое мобилизация?

Комплекс мероприятий, направленных на то, чтобы перевести на работу в условиях военного времени экономику страны, органов государственной власти и местного самоуправления, а также вооруженные силы называется мобилизацией, гласит Федеральный закон от 26 февраля 1997 года №31 «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации».

Она может быть всеобщей, как в июне 1941 года и частичной, как в феврале 2022 года. Объявляется мобилизация двумя способами – одновременно с военным положением в стране или отдельно от него. В случае всеобщей — под призыв попадают абсолютно все граждане, состоящие в запасе Минобороны РФ, в том числе женщины, не имеющие права на отсрочку или освобождения от мобилизации, поясняет новосибирский юрист Марина Сапожникова.

Ждать ли всеобщую мобилизацию в России в 2023 году?

На данный момент, по уверенным заявлениям Минобороны страны, цели проведения СВО достигаются, поэтому необходимости в мобилизации огромного количества запасников нет.

Максимальный возраст призывников

Возраст призывника определяется предельным возрастом пребывания в запасе:

- солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики, мичманы — до 49 лет;

- младшие офицеры — до 59 лет;

майоры, капитаны 3 ранга, подполковники, капитаны 2 ранга — до 64 лет;

- полковники, капитаны 1 ранга — до 64 лет;

- высшие офицеры — до 69 лет.

Отметим, что в современных реалиях процесс мобилизации теоретически возможен не в виде объявления очередной «волны», а путем использования электронного реестра повесток и рассылок извещений по почте и госуслугам. Напоминаем, что Закон подписан и вступил в силу: если повестка пришла в личный кабинет на Госуслугах — она считается врученной.

Кроме того, выезд за границу будут закрывать с даты размещения повестки в реестре (ранее — через 7 дней с этой даты), а с октября текущего года повысятся штрафы за нарушения в сфере воинского учета:

· за неявку в военкомат гражданину будет грозить штраф в размере от 10 тыс. до 30 тыс. руб.;

· за уклонение от медосвидетельствования — от 15 тыс. до 25 тыс. руб.;

· за умышленные порчу или утрату документов воинского учета — от 3 тыс. до 5 тыс. руб. (ранее — от 500 руб. до 3 тыс. руб.).

Добавим, что по сообщениям ТАСС, комиссия Правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала введение уголовной ответственности в отношении граждан, которые уклоняются от призыва на военную службу по мобилизации или в условиях военного времени.