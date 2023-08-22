Итальянский певец Тото Кутуньо ушел из жизни на 81 году

Не стало известного итальянского певца Тото Кутуньо.

Скончался легендарный музыкальный исполнитель Тото Кутуньо в возрасте 80 лет. Об этом сообщило агентство ANSA.

В течение долгого времени он боролся с болезнью, но в последние месяцы ему становилось лишь хуже. Что именно стало причиной смерти певца, не уточняется. При этом подчеркивается, что в 2007 году у него выявили рак.

«В июле Тото Кутуньо исполнилось 80 лет. Певец и автор песен скончался сегодня около 16:00 в больнице Сан-Раффаэле в Милане, куда он был экстренно госпитализирован», — отметило агентство.

Известно также, что Кутуньо умер в Милане, Италия. Особенно запомнилась его песня «L’ITALIANO». За свою карьеру он сотрудничал с Адриано Челентано, Джо Дассеном, Ricchi e Poveri. Артист в свое время победил на песенном конкурсе «Евровидение-1990».

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