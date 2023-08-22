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общество

Курсанты НВВКУ в Новосибирске прошли «обкатку танками»

Фото: ЦВО

В Новосибирске курсанты НВВКУ изучили методы уничтожения бронетехники в ближнем бою.

Курсанты первого курса Новосибирского высшего военного командного училища прошли курс «обкатку танками» в рамках обучения интенсивной общевойсковой подготовки. Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.

Во время упражнения они изучали методы уничтожения бронетехники в ближнем бою, занимая ранее подготовленный окоп и бросая учебно-имитационную кумулятивную гранату как можно ближе к нишам кормовой башни или двигателю условного противника.

В пресс-службе объяснили, что этот прием является одним из самых сложных и необходимых этапов боевой подготовки, особенно с психологической точки зрения.

Перед прохождением испытания курсанты получили занятия по изучению тактико-технических характеристик боевых машин, танков, стрелкового оружия и боевых гранат.

Напомним, губернатор Новосибирской области Андрей Травников посетил центр военной подготовки «Звезда».

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Дамир Трубников

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