Матвеев день 22 августа 2023 года: что можно делать, народные приметы

День Апостола Матфея традиционно даёт старт российскому ярмарочному сезону, а в народе считается опасным периодом для молочных коров. О любопытных приметах, непривычных для современного человека обычаях и запретах этого дня расскажет портал «Сиб.фм».

Православные христиане ежегодно 22 августа отмечают день памяти апостола Матфия (ученик Иисуса Христа, который был избран на место Иуды Искариота). По одним данным, он был забит камнями, по другим — распят на кресте во время гонений на последователей Иисуса. На Руси с днём его чествования связано пугающее поверье о том, что змеи присасываются к коровьему вымени, высасывая всё молоко и даже кровь из животным. Потому в народе апостол получил прозвище Змеесос.

Неудивительно, что самая важная и немного жуткая примета Матвеева дня связана с молоком и его производными (сметана, творог, масло, молочные каши, коктейли, пудинги). 22 августа их категорически запрещено готовить и, конечно, употреблять. Такое поверье связано с глубоким убеждением наших предков в том, что именно в этот день нечисть и злобные духи пытаются навредить коровам (животных оставляли дома и прятали подальше от чужих глаз).

Также древние славяне полагали, что в Матвеев день все целебные растения становятся ядовитыми и заметили, что целебные отвары, приготовленные в этот день имеют обратный эффект – вызывают отравление организма.

Вероятно, что эти два серьёзных суеверия породили отвлекающую традицию ярмарок. Тем более, что к 22-му августа созревали многие овощи и фрукты, которыми люди обменивались и торговали. Ряд примет этого пери ода связан как раз в этими событиями:

· 22-го августа нельзя тереть руку об руку, – по примете, этот жест в Матвеев день деньги отгоняет (если нарушившему запрет в будущем придется перебиваться с хлеба на воду, даже имея стабильный и немалый заработок);

· если потереть руку об руку, то могут появиться причины, из-за которых возникнет необходимость попрощаться с солидной суммой и не будет возможности подзаработать или попросить взаймы;

· если отправиться на ярмарку в Матвеев день, то можно заключить выгодную сделку и неплохо заработать;

· на Матфея Змеесоса ни в коем случае нельзя чем-либо хвастаться перед знакомыми — в будущем у вас это могут отнять.

Существуют у дня Апостола Матфея и традиционные церковные запреты, касающиеся чревоугодия и алкогольных напитков. Также 22 августа не рекомендуется ссориться с близкими, поскольку это значительно испортит отношения с родными на долгие годы.

Из богоугодный действий этого дня выделяются выпечка оладьев или блинов (символ солнца, который принесет в жизнь радость и успех), заготовка зелени на зиму (сушка или заморозка укропа, петрушки, зеленого лука).