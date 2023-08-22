На «Технопроме-2023» в Новосибирске проходит чемпионат по компьютерному зрению

В соревнованиях участвуют семь команд.

В Новосибирске стартовал Региональный чемпионат по компьютерному зрению и искусственному интеллекту на Кубок губернатора Новосибирской области. Семь команд принимают участие в трехдневном соревновании, которое проходит на площадке «Технопрома-2023». Они должны написать программы для автомобилей-беспилотников, которые смогут проезжать перекрестки без водителя, пишет «BFM-Новосибирск».

В первый день участники за два часа написали коды для программ и протестировали их на моделях.

«Ребята учатся писать программы компьютерного зрения для учебной модели беспилотного автомобиля. То есть они делают нечто похожее на беспилотники Яндекса. До этого мы их учили, были отборочные этапы. Сейчас они у них финальные испытания. Они должны запрограммировать действующее устройство и получить реальный беспилотник, который останавливается перед пешеходами, распознает знаки, понимает, где он находится», — прокомментировал технический директор компании «Академия высоких технологий».

Организаторами чемпионата выступает Областной центр развития творчества детей юношества при участии регионального центра «Альтаир» и компании «Академия высоких технологий».

Напомним, выставка технологического развития состоится в рамках форума «Технопром»