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общество

На железнодорожных вокзалах Западно-Сибирской железной дороги прошли акции, приуроченные ко Дню флага Российской Федерации

Фото: ЗСЖД

22 августа, в День Государственного флага Российской Федерации, на железнодорожных вокзалах Западно-Сибирской магистрали для пассажиров, гостей и жителей региона сотрудники компании провели тематические акции.

На привокзальных площадях в Новосибирске, Томске, Кемерове, Барнауле, Омске, Белове, Тайге и Новокузнецке волонтеры-железнодорожники дарили гражданам миниатюрные флажки-триколор. Также они рассказывали о праздновании Дня Государственного флага России, истории его возникновения и важности для страны. Всего участниками акций стали более тысячи человек.

Фото На железнодорожных вокзалах Западно-Сибирской железной дороги прошли акции, приуроченные ко Дню флага Российской Федерации 2

В пригородном вокзале Новокузнецка прошел праздничный концерт с участием артистов ДК Куйбышевского района города Новокузнецк. Для посетителей вокзала звучали песни о Родине, а воспитанники детского сада №14 провели тематическую викторину и рассказали стихи о России. Пассажиры также принимали активное участие в мероприятии – подпевали и рассказывали известные стихотворения.

День Государственного флага Российской Федерации – один из официально установленных праздников России, отмечается 22 августа ежегодно, учрежден в 1994 году, посвящен возрожденному флагу Российской Федерации – национальному триколору.

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Диана Джафарова
журналист

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