Ортопед Завадская рассказала, как избавиться от второго подбородка

Избавиться от второго подбородка может помочь комплекс упражнений для подтяжки мышц шеи и подбородка.

Врач-ортопед салона «Ортека» Антонина Завадская рассказала, что появление второго подбородка не всегда связано с возрастом. Такому явлению иногда способствует генетическая предрасположенность. Об этом сообщает «Секрет фирмы».

«Как быстро второй подбородок изменит привычный контур лица, во многом зависит от самого человека, его образа жизни, ответственного отношения к своему организму», — объяснила специалист.

Избавиться от второго подбородка, по словам ортопеда, может помочь комплекс упражнений для подтяжки мышц шеи и подбородка, сеансы массажа, улучшающего кровообращение, и оздоровление тканей.

«Также существуют современные неинвазивные методы, которые могут помочь уменьшить объём жира в области второго подбородка: кинезиотейпирование, которое позволяет уменьшить отёчность, подтянуть кожу шеи и подбородка, воздействуя на мышечном и сосудистом уровне», — добавила врач.

Напомним, ортопед посоветовал не трогать образовавшуюся мозоль.