Под Новосибирском 76-летняя пенсионерка побирается ради лекарств

Под Новосибирском 76-летней Людмиле Константиновне приходится попрошайничать на улицах, чтобы оплатить аренду жилья и прокормить неходячего сына.

Поговаривают, что пенсионерка, проживающая в городе Обь, злоупотребляет алкоголем, страдает деменцией, занимается мошенничеством, отчего многие отворачиваются от пожилой женщины. В беседе с «АиФ-Новосибирск» общественники, пришедшие на помощь Людмиле Константиновне, сообщили, что она не сошла с ума.

Ранее в группе «Город Обь Онлайн» в соцсети «ВКонтакте» появился пост, в котором местная жительница Полина рассказала, что в вечернее время встретила рядом с магазином пенсионерку. Пожилая женщина, в руках которой находилась записная книжка, просила приобрести ей лекарства. Полина купила бабушке препараты и продукты.

У пенсионерки полились слезы. Она отметила, что получает пенсию в 12 000, снимает комнату в общежитии и часть денежных средств отдает за аренду. На оставшиеся деньги покупает продукты для себя и сына, который парализован. Средств не хватает, так что время от времени она вынуждена попрошайничать.

Среди соседей есть те, которые бьют пенсионерку. На лице у бабушки есть синяки. По словам автора поста, у пожилой женщины проблемы со здоровьем, на улице она бывает очень редко. В соцсети Полина призвала неравнодушных рекомендовать места, куда обратиться для помощи бабушке. Комментаторы подчеркнули, что уже пытались ей помочь, но все бесполезно.

Жительница Искитима Светлана рассказала, что пару лет назад помогала этой пенсионерке. Некоторые пытались пристроить Людмилу Константиновну в православный центр, однако та отказалась. В один из дней у Светланы закончились силы помогать. По ее мнению, к пенсионерки проблемы и с ментальным здоровьем. Некоторые граждане под постом сообщили, что сын бабушки находится в таком состоянии, поскольку пил много спиртного.

На помощь к пенсионерке пришли член Общественного Совета города Оби Елена Кунгурцева, волонтеры Дарья и Полина, участник СВО Сергей. По их словам, пожилой женщине на самом деле требуется помощь. Они купили Людмиле Константиновне некоторые вещи, продукты, вызвали дезинфекцию.

«Живёт она в этой комнате на птичьих правах. Арендодатель – какой-то алкоголик. Договора о съёме нет. Вроде как этим все заведует дочь пенсионерки...Сын куда-то вляпался 10 лет назад из-за чего пришлось продать квартиру...У неё просто руки опустились от такой непростой жизни. Она в страхе живёт – её может избить соседка. Недавно на неё накричали, что она раковину замарала, но бабушка даже из комнаты не выходила, спала. Кто-то из соседей помогает, а кто-то пьяное зло вымещает», — подчеркнула Елена Кунгурцева.

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