Под Новосибирском дети-живодеры привязывают голубей к деревьям

Под Новосибирском граждане стали замечать голубей, привязанных ленточками к деревьям.

Подобное издевательство над птицами обнаружили жители Искитима Новосибирской области. Подробности раскрыла местная жительница Марина «АиФ-Новосибирск».

По словам девушки, на лапках голубей можно увидеть ленточки, за которые птиц и подвешивали к деревьям. Голубям никак не удавалось выбраться. Горожане возмутились увиденным.

«Мы шли мимо с близким человеком, как я услышала какой-то шорох со стороны деревьев. Повернулась и увидела бедных птиц, привязанных к дереву. Решили помочь им, перелезли через забор. Я аккуратно перерезала ленточки. Птицы сразу же разбежались, у них остались ленточки на лапках, но поймать мы их уже не смогли, чтобы убрать их», — отметила Марина.

Она подчеркнула, что у одного из голубей они заметили резинку на шее. Молодые люди поспешили освободить пернатого. Другой горожанин сообщил, что сталкивался с живодерами. Ими оказались девочки лет десяти. Находясь на балконе, он увидел, что те что-то делали с птицами. После этого он прикрикнул, и несовершеннолетние убежали с голубями в руках.

Местные жители допустили, что речь идет о новом тренде в соцсетях. Ранее подобное приходилось наблюдать в Южном и Индустриальном микрорайонах.

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