Под Новосибирском пропал 53-летний мужчина с ампутированными ногами

Под Новосибирском пропал Сергей Савинов в возрасте 53 лет, у мужчины отсутствуют ноги.

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» объявил о пропаже Сергея Савинова, проживающего в Бердске Новосибирской области. Об этом сообщили волонтеры.

Сибиряк покинул стены пансионата в Бердске 19 августа, но обратно не вернулся. В настоящее время поисковый отряд распространяет ориентировку на этого гражданина в соцсетях и СМИ.

«Мужчина передвигается на протезах из-за отсутствия нижних конечностей», — подчеркнули в «ЛизаАлерт».

Волонтеры обратились с просьбой к местным жителям помочь найти мужчину. Известно, что у него серо-голубые глаза, темно-русые волосы, нормальное телосложение. Его рост составляет 170 сантиметров.

Предположительно, в тот день на нем были темные брюки, белая или серая футболка, с собой взял сумку через плечо. Любую информацию, которая поможет поискам, просят сообщить по телефону 88007005452 или 112.

Как ранее писал Сиб.фм, школьница из Новосибирска погибла во время экскурсии по коллекторам Москвы.