Полный гороскоп для всех знаков на 22 августа 2023 года: что говорят звёзды?

Седьмой день лунного месяца несёт особые перемены в жизнь землян. Портал «Сиб.фм» публикует астрологические рекомендации на вторник, 22 августа для всех знаков Зодиакальной дюжины.

Седьмой лунный день пророчит землянам обновление, улучшение и возобновление прежнего, но в исправленном виде. День благоприятен для налаживания отношений и мудрого разрешения конфликтов, если они случились. Российский астролог Ирина Богдан уверяет, что заблаговременное изучение характеристики дня позволит заметить тревожные тенденции и вовремя отреагировать на них, упредив массу ошибок.

У ОВНОВ получится достичь поставленных целей, выполнить и даже перевыполнить план, если они его заранее составят хотя бы в голове.

Вторник подарит ТЕЛЬЦАМ массу возможностей. Не упустить их поможет характерная для этого знака Зодиака активность и настойчивость.

БЛИЗНЕЦАМ достичь поставленной цели помешает банальная лень. Однако те. Кто возьмёт себя в руки, справятся и с этим.

РАКОВ 22-го августа ждут разочарования в событиях, людях, в себе, но вечер в приятной компании вернёт позитивный настрой в их жизнь.

Финансовый успех и море комплиментов ждёт ЛЬВОВ этим августовским вторником, который окажется лёгким и благоприятным во всех отношениях.

ДЕВАМ будет сложно удержаться от спонтанных покупок в этот день. Если взвесить всё с умом, то вполне можно найти компромисс между «хочу» и «могу».

Приятные новости порадуют ВЕСОВ, а интересная входящая в жизнь информация окажется неожиданной.

СКОРПИОНАМ захочется ворчать весь день 22-го августа. Чтобы не испортить настроение ни себе, ни окружающим, астрологи рекомендуют не принимать близко к сердцу слова и поступки близких людей.

СТРЕЛЬЦАМ придётся поставить на паузу все события, комом свалившиеся на их буйные головы. Рождённым под этим созвездием, как никогда ранее, нужна короткая передышка.

Для КОЗЕРОГОВ седьмые лунные сутки станут обычным днём, без эмоциональных всплесков и кардинальных перемен. Всё по классике!

Продуктивный вторник ждёт ВОДОЛЕЕВ. Будьте готовы – ваша помощь может понадобиться самым близким людям.

Если РЫБЫ не станут винить никого и в чём в этот день, то будут вознаграждены за терпение чудесным вечером в приятной компании.