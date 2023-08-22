Премиальная карта крупного банка стала одной из лучших на рынке

Банк «Открытие» вошел в топ-3 рейтинга лучших премиальных дебетовых карт Mir Supreme в августе 2023 года, который составил один из крупнейших в России финансовых маркетплейсов «Выберу.ру».

Авторы исследования проанализировали дебетовые карты российских банков и рассчитали наиболее выгодные клиентам варианты. При составлении рейтинга принимались в расчет стоимость выпуска и обслуживания статусной карты, количество бонусных категорий, условие обмена бонусов и баллов кешбэка на рубли, величину кешбэка на все и у партнеров, количество привилегий для держателя карты в программе лояльности банка, условия перевода денег в другие банки и снятия наличных, онлайн-оформление и доставку пластика, а также значимость банка на финансовом рынке.

По совокупности этих факторов премиальная карта Mir Supreme от «Открытия» стала одной из лучших на рынке.

Обслуживание премиальной карты для всех бесплатно, а стоимость выпуска карты зависит от ее формата и статуса клиента. При наличии премиального статуса или Плюс виртуальная карта выпускается бесплатно. Держатели получают кешбэк до 3% на все покупки, до 30% у партнеров банка, повышенный кешбэк в ресторанах и у партнеров платежной системы «Мир», а также другие привилегии от банка в соответствии со статусом клиента.

Подробнее о дебетовой премиальной карте можно узнать на официальном сайте банка.