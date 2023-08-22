Производитель кофе «Jacobs» заработал рекордную прибыль за 5 лет

Компания намерена остаться на российском рынке, однако название бренда планируют изменить, чтобы сохранить имидж.

Нидерландская организация JDE Peet's, которая представляет кофе Jacobs, заработала в России свыше 10,3 миллиарда рублей. Это самая высокая прибыль компании за последние пять лет. Об этом сообщает RTVI.

Компания заявила, что намерена остаться на российском рынке, однако при название бренда кофе планируется изменить, чтобы сохранить свою репутацию на Западе.

По словам генерального директора компании Фабьена Саймона, кофе и чай являются неотъемлемыми продуктами, которые, так же как хлеб, яйца и молоко, поддерживают здоровье и благополучие людей.

Напомним, в Новосибирске закрываются известные сети кофеен и ресторанов.