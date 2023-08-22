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общество

Россияне бросились скупать квартиры после повышения ключевой ставки

Freepik, authors: simpson33

Большинство россиян стараются успеть приобрести жилье на прежних условиях.

Замдиректора по продажам ГК «Гранель» Элина Ханнанова рассказала, что после повышения ключевой ставки Центробанком с 8,5 до 12% спрос на жилье вырос более чем на 50% из-за того, что россияне стараются купить недвижемость на прежних условиях, сообщают «Известия».

В свою очередь руководитель по продажам корпорации «Мегалит» Ирина Орлякина отметила, что повышение ключевое ставки оказывает психологическое влияние на людей. Они чаще возвращаются к вопросу покупки жилья, например, если раньше откладывали решение.

Член правления ассоциации агентств недвижимости AREA Григорий Ашихмин также добавил, что спрос вырос и на премиальное жилье. Повышение ключевой ставки и, как следствие, ипотечной вызывает опасения людей, что и подогревает спрос, пояснил он.

Напомним, льготная ипотека остается одним из драйверов развития нового строительства.

#квартира #ставка #центробанк
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Дарья Бочкун
журналист

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