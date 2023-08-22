Самолет Новосибирск-Москва приземлился с неисправным двигателем

У самолета авиакомпании S7 из Новосибирска возникла техническая неисправность двигателя при заходе на посадку.

У самолета авиакомпании S7, летевшего из Новосибирска, при заходе на посадку в Москве возникла техническая неисправность, связанная с изменением параметров работы двигателя. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По данным ведомства, на борту находился 171 пассажир. Самолет благополучно совершил посадку в международном аэропорту Домодедово.

«В результате инцидента опасных последствий не наступило. Причины происшествия устанавливаются», — говорится в сообщении.

Прокуратура организовала надзорные мероприятия на предмет оценки соблюдения норм безопасности полетов.

Напомним, в Новосибирске у авиакомпании S7 отсудили 1 млн из-за настольной игры.