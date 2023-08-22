«Сибирь-Арена» и ИТ-разработки: Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко работает в Новосибирской области

Заместитель председателя Правительства Дмитрий Чернышенко прибыл с рабочим визитом в Новосибирскую область. Совместно с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым он проверил работу «Сибирь-Арены» – самого большого спортивного сооружения за Уралом, – а также посетил Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ).

Ледовая «Сибирь-Арена» построена по нетиповому индивидуальному проекту с использованием импортозамещающих технологий и оборудования отечественных производителей. Площадь стадиона составляет 72 тыс. кв. м. При строительстве разработаны уникальные фасадно-витражные конструкции, которые были изготовлены и установлены новосибирскими специалистами. Открытие арены состоялось 13 августа 2023 года.

«В крупных городах каждого федерального округа, включая УрФО и СФО, создаётся современная, отвечающая всем стандартам спортивная инфраструктура. Это позволит проводить крупные международные соревнования не только в центральной, но и азиатской части России. А гости таких мероприятий получат возможность узнать нашу страну лучше и познакомиться с её богатой культурой», – сказал Дмитрий Чернышенко.

Спортивный комплекс создан по поручению Президента России в рамках реализации проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

В ходе посещения Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики вице-премьер Дмитрий Чернышенко и губернатор Андрей Травников обсудили вопросы внедрения в промышленное производство разработок учёных вуза. «Подведомственному вузу Минцифры необходимо максимально соответствовать потребностям индустриальных партнёров и отрасли. Такой подход обеспечит востребованность образования среди абитуриентов и будет способствовать снижению дефицита ИТ-специалистов на рынке», – отметил Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер поручил найти индустриальных партнёров для разработок СибГУТИ, в частности для системы быстрой зарядки БПЛА.

Андрей Травников отметил, что Правительство области создаёт все условия для развития производства наукоёмкой продукции, разработанной в регионе.

«У СибГУТИ есть несколько индустриальных партнёров, и мы готовы делать всё, чтобы приземлить производство компаний, работающих с университетом, в Новосибирской области», – сказал губернатор.

Также в ходе посещения университета Андрею Травникову и Дмитрию Чернышенко представили возможности лабораторий мобильных систем новых поколений – 4G, 5G, 6G. В частности, свои разработки презентовали Научно-технический центр специализированных информационных систем, кафедры физики, технической электроники, лаборатория мобильных сетей новых поколений кафедры телекоммуникационных систем и вычислительных средств.

Университет был основан в 1953 году. Сегодня СибГУТИ является базовым образовательным комплексом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в Уральском, Сибирском и Дальневосточном округах, крупным научно-образовательным центром развития средств связи и информационных технологий. СибГУТИ оснащён парком техники, которая позволяет готовить специалистов практически для всех отраслей информационных технологий, связи и телекоммуникаций. Проектирование, разработка, строительство и эксплуатация различных систем; проводная, сотовая, спутниковая связь; информационная безопасность; программирование, вычислительные системы; телевидение – далеко не полный список компетенций и областей интересов, которыми овладевают и интересуются студенты СибГУТИ.