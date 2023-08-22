Совершенно секретно: обнародованы данные о местонахождении Суровикина

Прошедший боевые горнила Афгана и Сирии, генерал Суровикин стал самой обсуждаемой персоной текущего лета. Портал «Сиб.фм» публикует свежие, рассекреченные подробности о его местонахождении, которое оставалось неизвестным на протяжении двух месяцев.

По версии Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и журнала «Русский репортер», генерал армии Сергей Суровикин оказался единственным военным в списке 100 наиболее авторитетных людей России за 2012 год. В конце июня текущего года сразу после попытки военного мятежа, предпринятого ЧВК «Вагнер», высокопоставленный военачальник попал под «прицел» СМИ и широкой общественности. По сети ходили упорные слухи, а западные СМИ в открытую заявляли о причастности генерала к подготовке мятежа. Однако военный исчез из медиа-пространства при загадочных обстоятельствах. Его последним появлением был видео-призыв к участникам мятежа с просьбой прекратить марш в сторону Москвы.

С тех пор минуло два месяца, а слухи лишь множатся вокруг его персоны. Отчасти их провоцирует упорное молчание официальных властей. А самые пытливые и настойчивые журналисты ведут собственные расследования. Так, согласно информации Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ», расценивают подобный факт ограничения свободы как «своеобразный домашний арест». По данным других Tg-каналов, на днях военачальнику позволили увидеться с несколькими подчиненными, в том числе с генералом Олегом Пальгуевым.

«Режим тишины», в котором уже два месяца держится вся семья Суровикиных, как утверждают некоторые российские журналисты в своих Telegram-каналах, рекомендован с целью общественного забвения о знаковой персоне генерала. При этом нет никаких официальных данных о следствии в отношении орденоносного генерала. Молчит о его судьбе и министра обороны Сергей Шойгу, и глава государства Владимир Путин.

Кроме того, в отрытых источниках сети появилась версия о командировке военачальника в Сирию.