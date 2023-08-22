«Стихосушка» по-сибирски: Новосибирский метрополитен удивил пассажиров новой выставкой

Новосибирский метрополитен, помимо своей основной функции быстрого транспорта, также стал площадкой для проведения интересных и уникальных выставок.

Выставку «Стихосушка» организовали в новосибирском метрополитене. Экспозиция проходит в переходе между станциями «Красный проспект» и «Сибирская». На крупных баннерах размещены уникальные открытки со стихами и рисунками молодых поэтов и художников.

Мероприятие стартовало благодаря проекту по обмену фотографиями «Сушка» — он стал предшественником и вдохновителем. Впервые акция по обмену поэзией прошла в Новосибирске в 2016 году у памятника «Первое свидание» у ГПНТБ.

Как объяснила Сиб.фм Мария Казакова, начальник информационного отдела МБУ "Территория молодёжи», изначально суть проекта заключалась в «сушке» открыток с иллюстрациями и стихами молодых поэтов в скверах и парках города. Позже о событии узнали в других городах России и мира. Желающих принять участие было достаточно.

Стоит отметить, что выставка «Стихосушка» проводится в новосибирском метрополитене наряду со многими другими. Сотрудники метро стремятся не только обеспечить комфортное передвижение пассажиров, но и придать подземным пространствам особый художественный и культурный оттенок.

Выставки предоставляют начинающим поэтам и художникам платформу для экспозиций своих работ, а также способствуют расширению арт-культуры города. Приятная атмосфера и художественное оформление станций создают особое впечатление и делают поездку по метро Новосибирска комфортной и культурно насыщенной.

Сибирякам советуют пройти в переход, чтобы полюбоваться на работы и прочитать трогательные строчки — слова и иллюстрации задевают тонкие струнки души и заставляют прочувствовать каждую фразу. Прохожие положительно оценили экспозицию и пожелали участникам акции творческого процветания.