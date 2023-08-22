Татьяна Александровна Ромм: «Я счастливый человек»

21 августа заведующий кафедрой педагогики и психологии ИИГСО НГПУ, доктор педагогических наук, профессор Татьяна Александровна Ромм получила из рук полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева свидетельство о присуждении ей почетного звания Заслуженного работника высшей школы Российской Федерации.

Татьяна Александровна Ромм – значимая фигура современной российской педагогики. Выпускница истфака НГПУ, она стала школьным учителем, но вскоре вернулась в родной вуз, где занялась преподаванием и наукой. Сейчас Татьяна Александровна известна как специалист по воспитанию: она является соруководителем научной школы «Теория и практика педагогического образования в изменяющемся обществе», результаты ее исследований отражены в более чем двух сотнях научных трудов и учебных пособий, теория и методика профессора Ромм применяются во всех российских школах. Татьяна Александровна регулярно привлекается в качестве эксперта общественными и государственными организациями, более 10 лет является главным редактором «Сибирского педагогического журнала», а под ее руководством подготовлено семь кандидатских и одна докторская диссертация.

– Татьяна Александровна, за последние лет двадцать технологии сумасшедше шагнули вперед. Можно ли сказать, что образование развивается такими же темпами?

– Это не совсем корректное сравнение, потому что основания для развития технологий и образования разные. Смысл и результаты технологий – это преобразование неких продуктов в нашей жизни. А когда мы говорим об образовании, мы, в первую очередь, говорим о человеке. С моей точки зрения, так как я являюсь представителем педагогической науки, человек принципиально несравним ни с какой технологией. Человек – это существо смысловое, он субъект, в нем главное цельность. Поэтому сказать, что мы можем сравнивать развитие образования и педагогики с технологическим – это неверно. Хотя несомненно, вызовы, которые сегодня жизнь предъявляет образованию, связанные с технологическими решениями, являются вызовом для развития педагогики, и система образования на это реагирует. Однако для педагогической науки и системы образования важным является не столько технология, сколько человек, который способен эту технологию создать. По большому счету, смысл педагогического образования в этом и заключается – как подготовить учителя, который способен развить в ребенке технологическое, инновационное мышление.

Интервью с Т. А. Ромм полностью читайте на сайте НГПУ.