В Новосибирске демонтировали пострадавший от взрыва газа дом на Линейной, 39

В Новосибирске полностью снесли дом на Линейной улице, 39, который зимой пострадал от взрыва газа.

На улице Линейной в областном центре завершили демонтаж жилой многоэтажки, который стартовал еще в начале текущего лета. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

К настоящему времени рабочие вывезли строительный мусор и засыпали котлован здания. Снос объекта осуществлялся в рамках муниципального контракта. На очередном этапе займутся благоустройством территории. Там посеют газонные травы. Отмечается, что на площадку уже доставили плодородную почву.

Напомним, что взрыв произошел в утренние часы 9 февраля. Полностью разрушенным оказался один подъезд пятиэтажки, частично — другой. Трагедия унесла жизни 15 человек. После ЧП власти признали дом аварийным, было принято решение о демонтаже. Сносом здания занялась в июне компания «Эверест».

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске рядом с Краеведческим музеем появился пандус.