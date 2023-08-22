В Новосибирске эксперт ОНФ Стефанов разъяснил причины заторов на «Кольце ада»

Дорожный эксперт Народного фронта Александр Стефанов объяснил, с чем связаны огромные пробки на площади Труда в Новосибирске, наблюдаемые вот уже вторую неделю подряд.

Пробки на кольце возникли после изменения схемы движения на развязке, опоясывающей площадь Труда, в августе. Эксперт бюро расследований ОНФ Александр Стефанов сообщил Сиб.фм, что взяться за решение проблемы стоило раньше.

На минувшей неделе на так называемом «Кольце ада» появились регулировщики, но пробки никуда не исчезли. По словам специалиста, сейчас все это можно видеть, поскольку пересечению не удается справляться с интенсивным потоком. Он назвал это явление закономерным.

«Тот порядок дорожного движения, который регламентирован законом, насколько я знаю, подрядчиком не был реализован», — сказал Стефанов.

По мнению эксперта, сначала необходимо было проанализировать все нюансы организации движения транспортных потоков в указанном месте. Стефанов подчеркнул, что визит прокуроров на «Кольцо ада» не привел к оптимизации дорожного движения на данном участке.

Он считает важным гарантированно обеспечивать соблюдение ПДД на столь сложных участках. По словам специалиста, на площади отсутствуют щиты с указанием объездных путей. Стефанов допустил сохранение заторов и после сдачи четвертого моста. Он заключил, что сложности могут наблюдаться при проезде с улицы Станционной на Димитровский мост.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске прокуроры выявили причины заторов на «Кольце ада».