В Новосибирске не стало легендарного голкипера Бориса Веретенникова

В Новосибирске ушел из жизни известный вратарь ХК «Сибирь» эпохи 60-х Борис Веретенников.

Многие десятилетия после окончания игровой карьеры он посвятил себя работе на благо родного клуба. Там он занимал должность мастера по техническому обеспечению, сообщает сайт ХК «Сибирь».

Борису Васильевичу было 83 года. В чемпионатах СССР знаменитый спортсмен принял участие по меньшей мере в 72 матчах, пропустив 242 шайбы. К сожалению, полной статистики его выступлений нет.

В 1964 году Веретенников получил приглашение от тренера сибирской команды Виктора Звонарева играть за «Сибирь» на позиции голкипера. Сезон стартовал с того, что команда начала тренироваться на новом стадионе с искусственным льдом. Тогда на трибунах насчитывалось 5 тыс. зрителей.

«Хоккейный клуб «Сибирь» выражает свои соболезнования всем родным, близким и друзьям Бориса Васильевича... Это невосполнимая потеря для всех нас. Пусть земля будет Вам пухом. Скорбим», — написано на сайте ХК.

Стоит отметить, что в настоящее время внук Веретенникова играет за «Сибирских снайперов».

Как ранее писал Сиб.фм, ушел из жизни директор баскетбольного клуба «Новосибирск» Сергей Бабков.