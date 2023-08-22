В Новосибирске НГТУ представил новый грузовой беспилотник на «Технопроме-2023»

В Новосибирске создали грузовой беспилотник, который может поднимать грузы весом до 100 кг.

На выставке «Технопрома-2023» Новосибирский государственный технический университет представил новый беспилотный грузовик «Сарма». Это первый показ воздушного судна, которое ученые планируют довести до серийного производства через два года. Об этом пишет BFM-Новосибирск.

«Сарма» является грузовым беспилотником, способным поднимать грузы весом до 100 кг. Он значительно превосходит стандартные дроны. Разработчики надеются привлечь индустриальных партнеров к своему проекту, поэтому на выставке его было трудно не заметить.

«Наше беспилотное воздушное судно может использоваться в трех областях: сельском хозяйстве, перевозке грузов и долгосрочном мониторинге. Оно способно нести полезную нагрузку весом до 100 кг и летать на расстояние до 1000 км. Мы можем адаптировать его под требования заказчика», — рассказал профессор кафедры самолето- и вертолетостроения НГТУ Илья Зверков.

Ученые ищут индустриальных партнеров, с которыми они могли бы пройти всю процедуру сертификации и начать мелкое серийное производство через два года. На масштабное производство разработчики готовы выйти через три года. Однако для университета это задача неподъемная, поэтому им необходимо найти мощного индустриального партнера.

Как ранее писал Сиб.фм, на «Технопроме-2023» в Новосибирске проходит чемпионат по компьютерному зрению.