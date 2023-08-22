В Новосибирске подписали соглашение о создании семеноводческого центра в регионе

В Новосибирске на форуме «Технопром» Институт цитологии и генетики СО РАН и алтайское ООО «Агрокапитал» подписали соглашение о создании в регионе селекционного семеноводческого центра.

На проект потратят, согласно предварительной оценке, примерно 1,5 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу агентства инвестиционного развития области.

Комплекс появится на территории Черепановского района. Ежегодно, как ожидается, там будут производить до 30 000 тонн семян высокой репродукции. Что касается площади полей для семеноводства, то она достигнет 16 500 га. Гендиректор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов объяснил, каким образом устанавливались объемы производства комплекса.

«Объемы производства нового семеноводческого центра установлены из расчета покрытия собственных потребностей региона, а также поставки семян в другие регионы России и дружеские страны», — сказал он.

Согласно имеющимся сведениям, на территории комплекса специалисты займутся выращиванием семян культур, которые выводятся Институтом цитологии и генетики СО РАН. Это пшеница, ячмень, включая пивоваренные, а также масленичные культуры.

Как ранее писал Сиб.фм, в региональном правительстве подписали соглашение о покупке снегоуборочной техники для Новосибирска.