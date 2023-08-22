В Новосибирске рядом с Краеведческим музеем появился пандус

Около Краеведческого музея в Новосибирске вместо подъема для тележек появился пандус.

Прежде в этом месте по всей ширине лестничного пролета можно было наблюдать только ступени. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Весной там обустроили наклонную площадку, чтобы было удобнее переносить детские коляски, самокаты и грузовые тележки. Данный объект, как отмечается, не предназначался как пандус для маломобильных людей.

В итоге было принято решение превратить колясочный спуск в пандус. Этими работами занялся департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.

Заказчиком работ стало МКУ «Гормост». По словам директора учреждения Иосифа Кодалаева, в настоящее время подрядчик задействован в установке перильного ограждения. Он отметил, что перила колясочного спуска никуда не исчезнут, уже с завтрашнего дня пандус станет функционировать полноценно.

«Сегодня работы находятся в завершающей стадии. Они проведены с устройством подпорных стен, плавного угла наклона, наличием горизонтальной площадки, лотками для отвода воды», — сказал Кодалаев.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске закрылись некоторые магазины сети «Лента».