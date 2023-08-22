В Новосибирске рядовой получил 5 лет колонии за уход в самоволку

В Новосибирске рядового приговорили к 5 годам колонии из-за самовольного оставления службы.

В Новосибирске рядового Василия Ананьева приговорили к 5 годам колонии-поселении за самоволку. Об этом сообщили в пресс-службе гарнизонного военного суда.

По данным следствия, Василий 10 декабря 2022 года самовольно оставил место службы и приехал домой, чтобы отдохнуть. Через два месяца, 21 февраля, узнав, что его разыскивают, добровольно прибыл в военный комиссариат, однако на него завели уголовное дело.

Суд назначил Ананьеву наказание в виде лишения свободы в колонии-поселении на срок 5 лет.

Напомним, матрос получил срок за побег из воинского эшелона в Новосибирске после мобилизации.