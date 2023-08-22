В Новосибирской области извещатель спас трёх детей от пожара

Утром 22 августа в городе Чулым Новосибирской области чуть не сгорел дом многодетной семьи – спас пожарный извещатель.

Сигнал с извещателя с GSM-модулем в единую дежурно-диспетчерскую службу в Чулыме поступил 22 августа в 10.22. В доме, где произошло возгорание, проживают четверо детей. На момент ЧП мать вышла по хозяйству во двор.

«Трое детей в возрасте двух, четырех и пяти лет были дома. Их мама вышла во двор, когда услышала сигнал пожарного извещателя. Она быстро забежала в комнату, где открытым огнем горел электрообогреватель. Женщина эвакуировала из дома своих детей, обесточила электроприбор и залила его водой. В итоге повреждено только напольное покрытие на площади одного квадратного метра», – говорит дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Коченевскому и Чулымскому районам ГУ МЧС России по Новосибирской области службы Евгений Моисеев.

Приехавшим на вызов пожарным ничего не оставалось, как осмотреть сгоревший обогреватель и убедиться, что дети находятся в безопасности.

Напомним, на майские праздники в этом году пожарные извещатели спасли от страшных последствий две многодетные семьи: чаще всего подобные происшествия происходят, когда в населённых пунктах области начинают использовать обогреватели.