В Новосибирской области второй месяц падает ввод индивидуального жилья

Эксперт рассказал о динамике рынка недвижимости в Новосибирске.

По данным Росстата, общий объем ввода жилья в Новосибирской области за 7 месяцев превышает прошлогодние показатели на 41,4%, в то же время на 1,5% к 2022 году снизилось ИЖС. Как сообщил независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев, уменьшение в пределах статистической погрешности, но показатель к июлю 2022 снизился 16,6%, а показатели ввода жилой площади населением в июне ниже прошлогодних результатов на 27,3%.

«Другие параметры говорят о другом тренде развития ИЖС и малоэтажного строительства, в регионе кратно растет число выданных ипотечных кредитов в этом сегменте. Компания СЗ ДАР, специализирующаяся на малоэтажном строительстве, до 116,8 тысяч квадратных метров увеличила объем строящегося жилья. Увеличили число строящихся малоэтажных домов лидеры продаж прошлого года One company и компания «МЕТР», ГК «Гелеон» возводит частные дома индустриальным способом», — уточнил он.

По итогам семи месяцев Новосибирская область занимает восьмое место по общему объему ввода жилой площади, пятое место по строительству МКД и 19-е — по ИЖС.

По общему объему в СФО регион обгоняет идущую на втором месте Иркутскую область в 2 раза и отстает по ИЖС на 20%, заключил эксперт.

Напомним, в Новосибирске растет спрос на апартаменты.