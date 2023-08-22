В правительстве НСО оценили влияние «Технопрома» на реальный сектор экономики РФ

Влияние «Технопрома» на реальный сектор экономики РФ оценили заместитель губернатора и министр науки и информационной политики Новосибирской области.

С 22 по 25 августа в Новосибирске состоится десятый, юбилейный форум технологического развития. «Технопром» стал эффективной площадкой для обсуждения вопросов научно-технологического развития России, центром притяжения ярких и талантливых учёных, экспертов, представителей власти, бизнеса и институтов развития. «Наука, технология, индустрия в основе развития регионов» – тема нынешнего форума.

Как отметила заместитель губернатора Ирина Мануйлова, «Технопром» обеспечивает технологический суверенитет с опорой на достижения фундаментальной и прикладной науки. По её словам, Новосибирск не просто так стал местом проведения форума — здесь сложился мощный научно-образовательный и производственно-технологический кластер, объединивший новосибирский Академгородок и наукоград Кольцово.

«В стране есть немало территорий с высокой концентрацией научного развития, которые способны обеспечить технологический прорыв, решая конкретные задачи развития отраслей в условиях введённых против нас санкций. И задача “Технопрома” – обсудить региональные программы научно-технологического развития, представить лучшие региональные практики, прорывные высокотехнологичные проекты, найти инвесторов и партнёров для их реализации», — сказала Ирина Мануйлова.

Она также добавила, что уход иностранных компаний с отечественного рынка помогает российскому бизнесу занять новые ниши.

«Особенность России — в её умении мобилизоваться в критической ситуации, умении сплотиться, подставить плечо друг другу и сделать нечеловеческий рывок, чтобы выйти на опережающий результат в условиях самого жёсткого кризиса. Наступило время определять приоритеты, устранять барьеры и двигаться вперед ускоренными темпами, найти те ресурсы, которые не были использованы ранее. Именно эти вопросы и станут предметом для дискуссий и обсуждений на “Технопроме-2023”», — объяснила заместитель губернатора.

По мнению министра науки и инновационной политики Новосибирской области Вадима Васильева, рассмотрение перспектив развития отраслей, обеспечивающих технологический суверенитет — это особенность десятого «Технопрома».

«Ключевыми из них являются станкостроение, цифровые технологии и искусственный интеллект, ядерные технологии и новые материалы, энергетика, малотоннажная химия», — подчеркнул он.

Вадим Васильев считает, что отраслевые пленарные заседания в сочетании с традиционной научно-технологической тематикой форума помогут создать условия для быстрого внедрения технологий и разработок науки в реальный сектор экономики.