В Правительстве региона подписали соглашение о покупке снегоуборочной техники для Новосибирска

По поручению губернатора Андрея Травникова для города Новосибирска будут закуплены погрузчики, автосамосвалы, грейдеры и коммунальные машины на средства субсидии из областного бюджета. Техника будет использоваться для уборки территории многофункциональной ледовой арены «Сибирь-Арена».

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области и мэрия города Новосибирска подписали соглашение на приобретение снегоуборочной техники. Ее будут использовать для нормативного круглогодичного содержания территории «Сибирь-Арены». В рамках соглашения будут приобретены две комбинированные машины ДМК-70, два фронтальных ковшовых погрузчика со снегометателем ТЛ-155, три самосвала КАМАЗ 65115, грейдер ГС-18.05.20 и машина УКМ-2500М с комплектом круглогодичного содержания.

«Всего планируется приобретение 9 единиц техники. Она позволит содержать территорию «Сибирь-Арены» без отвлечения дополнительной техники с других районов города. Сумма субсидий из областного бюджета составила 78,7 млн рублей. Сейчас мэрией определяются сроки поставки техники», — сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

Кроме того, по поручению губернатора Андрея Травникова в Новосибирске стартовала масштабная реновация транспортного парка, до конца года в областной центр поступят 120 современных троллейбусов, закупленных по лизингу при участии Сбербанка, в следующем году ещё 49 троллейбусов будут приобретены по федеральному проекту «Развитие общественного транспорта» национального проекта «Безопасные качественные дороги». А также в этом году на средства специального казначейского кредита в муниципальные образования Новосибирской области закупят 206 новых автобусов.