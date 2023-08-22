В России планируют ввести должность школьного омбудсмена

С такой инициативой выступил председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров.

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров обратился к секретарю Общественной палаты России Лидии Михеевой с предложением рассмотреть вопрос о целесообразности введения в школы должности омбудсмена. Об этом сообщает RT.

По мнению Ветрова, такое нововведение позволит сделать российское образование более бесконфликтным и поможет всем сторонам находить общий язык и понимание в сложных ситуациях.

«Учитывая общественный запрос и актуальность проблемы, прошу вас оценить целесообразность создания и внедрения в нашей стране института уполномоченного по вопросам школьного обучения, или школьного омбудсмена, — говорится в тексте обращения.

Напомним, омбудсмен Волынец настаивает на новой мере поддержки для многодетных семей.