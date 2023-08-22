В Забайкалье незрячий врач помогает детям быть здоровыми

Мужчина лишился возможности видеть в 35 лет, уже на протяжении 15 лет он работает массажистом и поддерживает здоровье детей.

Незрячий житель Забайкалья Сергей Чернышов потерял зрение в страшной аварии, когда ему было 35 лет. Тот злополучный день поделил его жизнь на «до» и «после», однако мужчина не сдался и вот уже 15 лет помогает расти детям крепкими и здоровыми, сообщает РТК «Забайкалье».

По словам Сергея, восстановление проходило долго и мучительно. Справиться со всеми трудностями незрячему мастеру помогла его будущая жена. Все эти года специалист находит особый подход к каждому маленькому пациенту. Более того, он активно участвует и в помощи инвалидам по зрению.

«В прошлом году ГИБДД меня попросили одному походить с собакой, в среднем, из восьми машин только одна останавливается. Остальные хотят проскочить впереди или позади», — рассказал медбрат.

В быту Сергей практически не испытывает трудностей и привык жить на ощупь. Рядом с ним есть любимая жена и дети, которые поддерживают каждую минуту и всегда готовы быть рядом с главой семьи.

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