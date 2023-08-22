Вице-мэр Новосибирска Терешкова отметила свой день рождения в трамвае №13

Сегодня, 22 августа, свой день рождения празднует вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова – к этому вопросу она подошла креативно.

22 августа свой день рождения отмечает руководитель департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии города, вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова. И сегодня чиновницу видели с бидоном масла возле трамвая №13.

«Сегодня мой департамент сделал мне огромный подарок. Меня пригласили на открытие книжного магазина в 13-м трамвае. Здесь собрались мои коллеги и друзья, подарили цветы. Для меня это как раз самый необычный и ценный подарок. Что именно здесь, в таком креативном пространстве я получила столько поздравлений. Ведь главное – не цена подарка, а то, сколько люди готовились к сюрпризу и сколько сил вложили. Для меня это очень ценно», — сообщила корреспонденту «АиФ-Новосибирск» Анна Терешкова.

Как рассказала вице-мэр, после работы она отметит своё 54-летие в кругу семьи в домашней остановке. В социальных сетях и телеграмм-канале Анны Терешковой уже сотни поздравлений – все восхищаются её внешним видом, а художник Андрей Чернов назвал политика «терминатором-феей».

Напомним, этим летом вице-мэру поступило много благодарностей за фотозоны, которые работали на улице Ленина: все высоко оценили креативный подход в подготовке к 130-летию Новосибирска.