Завры снова с нами: как выбрать игрушку для ребёнка

Игрушки — это не просто предметы. В детстве игрушки играют ключевую роль в формировании развития и творческих навыков ребёнка. Рассмотрим эту крепкую связь между детьми и их верными друзьями. Есть четыре ключевых момента, которые надо учитывать при выборе игрушек.

1. Язык воображения

У детей есть врождённая способность «придавать жизнь» даже самым обыденным вещам. Игрушки открывают простор для их творческого воображения: кукла превращается в отважного искателя приключений, конструктор — в могучий замок, а маленький динозаврик — в надёжного помощника. Играя с воображением, дети развивают навыки сторителлинга, сопереживания и более глубокого понимания окружающего мира.

2. Обучение через игру

Игрушки — это мощные образовательные инструменты, ловко замаскированные под развлечения. От строительных блоков, обучающих пространственному мышлению, до головоломок, развивающих навыки решения проблем, — игрушки способствуют обучению в увлекательной и приятной форме. Образовательные игрушки, предназначенные для развития концепций STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), особенно полезны для того, чтобы пробудить интерес к этим областям на всю жизнь.

3. Социально-эмоциональное развитие

Игра — это не всегда одиночное занятие. С её помощью дети развивают важнейшие социальные и эмоциональные навыки. Когда дети играют в ролевые игры с куклами или фигурками, они учатся сопереживать и понимать, ставя себя на их место. Групповые игры с друзьями учат сотрудничеству, разрешению конфликтов и навыкам ведения переговоров.

4. Эволюция игрушечных тенденций

За прошедшие годы в мире игрушек произошла эволюция, отразившая изменения в культуре, технологиях и общественных ценностях. Традиционные игрушки, такие как деревянные блоки и пазлы, сохраняют свою уникальность и помогают сократить время, которое дети могут провести с гаджетами. В то же время электронные и интерактивные игрушки используют технологии для создания впечатлений, поэтому при выборе игрушки требуется грамотный подход.

Однако есть что-то вечное. Например, маленькие фигурки. Они мобильны и удобны. Помните завров из «Пятёрочки»? Предыдущая коллекция полюбилась многим детям, и вот они возвращаются. Теперь каждый Завр — это миниатюрная игрушка с изображением динозавров, а Динс — красочная игрушка-аксессуар, на который можно крепить Завров, создавая индивидуальные образы и кастомизируя ими одежду или школьную канцелярию, а также можно обмениваться ими с друзьями, собирая недостающие и пополняя свою коллекцию.

В новой коллекции представлены шесть динсов разных цветов: зелёный, жёлтый, синий, оранжевый, красный и фиолетовый. Среди Завров можно встретить Трицератопса, Паразауролофа, Тираннозавра и многих других.

Чтобы собрать полную коллекцию быстрее всех, можно покупать товары-партнёры акции – за это выдаётся дополнительный подарок. Завры с динсом также продаются отдельно. В дополнение к игрушкам торговая сеть предлагает альбом для коллекционирования с настольной игрой для весёлых игр, мешок для сменной обуви и четыре вида мягких игрушек-динозавров.

Альбом для коллекционирования с настольной игрой включает в себя место для размещения шести динсов и всех двадцати Завров. Правила игры просты и подробно описаны внутри альбома. Игра рассчитана на компанию из двух-четырёх человек.

«Мы знаем, как любят и ждут наши гости с детьми акции с подарками-игрушками. Первый запуск “Завров” стал абсолютным лидером по количеству выданных игрушек на одного пользователя. Уверены, что “Завры 2” также понравятся покупателям – и не только детям, но и их родителям, ведь такие акции дарят ребёнку новое хобби и помогают социализироваться и развивать творческое мышление», — отметила руководитель управления трейд-маркетинга торговой сети «Пятёрочка» Надежда Сидорова.

Мир детей — это царство чудес, исследований и развития. Взаимодействуя с игрушками, они начинают путешествие в мир воображения, обучения и эмоционального развития. Игрушки никогда не считались просто предметами для игр, это катализаторы любопытства, каналы для творчества и спутники на пути становления всесторонне развитой личности. Будь то традиционные деревянные блоки или современные интерактивные гаджеты, связь между детьми и их игрушками остается вечной и преобразующей.