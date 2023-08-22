Жара до +32 градусов вернется в Новосибирскую область 23 августа

В конце августа в Новосибирской области ожидаются жара и грозы.

Потепление до +32 градусов ожидается в Новосибирской области 23 и 24 августа. Об этом свидетельствуют данные Западно-Сибирского УГМС.

Уже во вторник, 22 августа, температура воздуха в области составит +22...+27 градусов. В среду, 23 августа, днем будет +22...+27 градусов, на юго-западе региона потеплеет до +32 градусов. Местами будут кратковременные дожди и грозы. Ветер будет юго-восточным, его скорость составит 4-9 м/с с порывами до 14 м/с.

В четверг, 24 августа, столбик термометра поднимется до +27...+32 градусов, при облачности будет +21...+26 градусов. Порывы ветра периодами достигнут 16 м/с. В отдельных районах возможны кратковременные дожди и грозы.

По данным портала gismeteo.ru, с 25 по 30 августа, температура воздуха будет колебаться от +19 до +23 градусов.

Напомним, в конце октября из Новосибирска в Лаос начнут летать прямые рейсы.