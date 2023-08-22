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общество

Жители Новосибирска назвали худшие рынки города

Фото: Юрий Бабичев / Сиб.фм

В Новосибирске опубликован рейтинг худших рынков по отзывам в 2GIS.

Жители Новосибирска высказали негативные отзывы о городских рынках. Рейтинг худших рынков был составлен изданием «АиФ-Новосибирск» на основе оценок пользователей 2GIS.

Ленинский рынок занял пятое место из-за отсутствия указателей, присутствия цыган и нарушений налогового законодательства.

Центральный рынок оказался на четвертом месте из-за сложной навигации, проблем с охраной и возможности оказаться в ловушке при пожаре.

Октябрьский рынок занял третье место из-за тараканов, мошенников и грубых продавцов.

Городская социальная продовольственная ярмарка на Петухова заняла второе место из-за духоты, тараканов и тухлого мяса.

Кировский рынок стал худшим из-за неприятного внешнего вида и недостатка торговых точек.

Напомним, опубликован топ худших вузов Новосибирска по отзывам 2ГИС.

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Дамир Трубников

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